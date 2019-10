La ministra Nilda Romero registró un crecimiento exponencial de su patrimonio en los últimos cuatro años. En una declaración jurada del año 2015 manifestó que tenía un patrimonio de 1.800 millones de guaraníes, y en otra del 2019, por los mismos inmuebles declaró tener 8.000 millones de guaraníes.

En su defensa, la Secretaria de Estado insistió en entrevista con radio Monumental que no es una persona corrupta y sostuvo que el aumento de su patrimonio se debe a la plusvalía (aumento del valor) de la propiedad donde está ubicada su vivienda.

“Yo no tengo nada nuevo de hace 30 años, vivo en Villa Morra, mi casa está asentada en dos inmuebles, y creo que es por la plusvalía de la propiedad”, dijo. Contó que primero adquirió su vivienda y luego compró un terreno que está detrás de la infraestructura. Lo hizo por la suma de 5 millones de guaraníes, hace 29 años. Acotó que hace tres años se vendió un terreno en la zona donde reside por 120.000 dólares.

Refirió que por su vivienda le llegaron a ofrecer un millón de dólares, ya que está ubicada en un punto estratégico de la zona gastronómica de Carmelitas. Es por ello que en sus últimos préstamos bancarios modificó el valor de su inmueble y colocaba dicho monto.

“Yo nunca compré nada, de lo que ganaba iba haciendo mejoras en la casa. La verdad no entiendo el informe, cuentas en el Banco no tengo. Tengo mi auto que cada cinco años voy cambiando, entrego el que tengo, retiro otro y todo por préstamos. Soy una persona honesta y tengo los documentos para demostrar, no tengo nada que ocultar. Lo único que yo tengo es mi casa y mi auto, después no tengo nada”, indicó.

Romero actualmente percibe una remuneración salarial de 22 millones de guaraníes, y asegura que, con los descuentos, le quedan alrededor de 19 millones de guaraníes. “Yo vivo de mi salario y no tengo otros ingresos”, acotó la ministra.