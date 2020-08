En conversación con la radio Universo 970 AM, el político colorado Cándido Aguilera recordó el humilde origen del guaireño Rodolfo Friedmann antes de ser gobernador del Guairá. Indicó que empezó como obrero raso con salario mínimo en la azucarera de su padre, luego fue director pero al traicionar la confianza de su progenitor fue echado. “En toda su vida como empleado no alcanzó 2.000 millones de guaraníes, no era accionista y no tenía dividendos”, dijo.

Se preguntó de dónde sacó entonces Friedmann sus bienes y recordó que el político alegó que recibió una herencia anticipada de su madre Guadalupe Alfaro. Sin embargo, Cándido recordó que la mujer trabajaba casa adentro en la residencia de la Embajada de México. “Vendía ricas chipas, empanadas, frituras, hielo, remedios yuyos, todos la recuerdan con mucho cariño, es un trabajo honesto y honrado”, agregó.

El entrevistado aseguró que es muy burdo el alegato que da Friedmann respecto a su fortuna y se preguntó por qué la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) no lo investiga.

“Este sujeto corrupto y ladrón, le hace pasar vergüenza a su familia, porque su padre era muy honesto hasta el punto que devolvía dinero. El mismo nos ponía de sobre aviso que su hijo era un delincuente antes de que sea gobernador. Ahora todas sus fechorías le acusa a Cartes y a mí, pero no son nuestras grabaciones o nuestras medias firmas”, lanzó.

Por último indicó que el político oficialista tiene que rendir cuentas ante la justicia ante las denuncias en su contra. No obstante, aseguró que “son migajas” las irregularidades que se dieron a conocer a la opinión pública y hay mucho debajo del tapete.

SE HIZO DE DINERO A COSTA DEL ALMUERZO ESCOLAR

Hugo Alexander Torales, el exsocio comercial de Rodolfo Friedmann reveló más documentos que confirman la vinculación del Ministro de Agricultura y Ganadería con la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA). Mostró pagos que se hicieron desde la cuenta en dólares que manejaba el exgobernador de Guairá por valor de US$ 35 mil en concepto de joyas. También cheques emitidos por ESSA para el pago de cuotas de vehículos 0 km adquiridos por Friedmann, además de pagos a agencias de viajes por vacaciones en Semana Santa. También hay registros de cómo usaba a su secretario privado, Eduardo Domínguez para el retiro de dinero en efectivo. Incluso hay registros con la media de firma del ministro como constancia del retiro de dinero de la empresa.

Del total de las utilidades de la empresa, Friedman se quedaba con el 80%, su parte era cambiada a dólares y depositada en una cuenta paralela a nombre de la empresa ESSA en Interfisa Banco, sucursal Villarrica. Esa cuenta era utilizada exclusivamente para financiar la lujosa vida del exgobernador.