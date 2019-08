“No hay ningún ofrecimiento, esa es la verdad. No es que no quiera colaborar, pero (adentro) voy a ser un salvavidas de plomo, por lo que voy a colaborar más desde afuera”, mencionó en charla con la 970 AM.

El político y economista indicó que siempre se insiste en que podría formar parte del Gobierno de Mario Abdo, pero que siempre salió a aclarar que no es el caso. “Me siento más cómodo en diferentes ámbitos, no necesariamente en un cargo”, acotó.

Así también Peña destacó que el actual ministro de Hacienda, Benigno López, “es la mejor persona que tiene este gobierno, pero lastimosamente es el más atacado por los distintos cargos que llegó a ocupar y ahora por el peso que conlleva ser el hermano mayor del Presidente de la República”.

Por otra parte resaltó que la crisis política ya repercute negativamente en la economía, por lo que a su parecer se deben adoptar medidas urgentes para apaciguar el daño.

“El Gobierno debe hacer un golpe de timón muy fuerte hacia adelante. El barco fue en retroceso en los últimos 11 meses. No es que tuvimos mala suerte, sino que lo que pasa ahora es la consecuencia de todo lo que se hizo antes”, puntualizó.