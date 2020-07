En entrevista con Universo 970 AM, Centurión realizó un análisis sobre la coyuntura actual en el Senado y sostuvo que siempre hay diferencias entre los componentes de cualquier comunidad, más aún cuando se trata de una política.

Asimismo, aseguró que la bancada del movimiento Colorado Añetete tiene un condimento que otras bancadas quizás no tengan y es la de los “liderazgos pragmáticos”. Citó varias figuras como las de Juan Carlos Galaverna, Lilian Samaniego, Juan Afara, Luis Castiglioni, Silvio Ovelar o el propio Enrique Bacchetta.

En otro momento, señaló que el presidente de la República “ha tenido todas las adversidades desde que asumió la presidencia”, siendo una de las más difíciles la actual pandemia de COVID-19. “Toda la gestión administrativa le ha absorbido”, indicó.

Centurión considera que, a raíz de esta situación, es muy probable que “hayan quedado algunos cabos sueltos que se deban reatar”, haciendo alusión a senadores que hayan tomando distanciamiento de la bancada de Añetete.

Respecto al caso de Bacchetta, sostuvo que él tiene “un estilo frontal” que siempre lo ha caracterizado y que se debe tratar de “recomponer” el relacionamiento con él. Según mencionó, su renuncia fue solo al liderazgo de la bancada en la Cámara de Senadores pero no al movimiento en sí.

En relación a la actual comisión directiva de la Cámara Alta, el asesor político de la Presidencia considera que no se puede hablar de que habrá una ingobernabilidad con la misma. “La dirigencia política nacional tiene deudas históricas con nuestro pueblo y ahí estamos colorados, liberales, izquierdistas, etc. En este momento de situación extraordinaria, no creo que tengan que cabalgar políticamente sobre la desgracia que nos toca enfrentar hoy con la pandemia”, aseguró.

En caso de que se lleguen a plantear trabas por parte de los actuales líderes del Senado, hay que ver si esos problemas son planteados de manera objetiva o subjetiva o si solo se busca “poner el palo a la rueda”, afirmó, refiriéndose a un eventual impasse que pueda producirse por la falta de liderazgo de Colorado Añetete en dicha cámara.

Al ser consultado sobre la posición del presidente Mario Abdo Benítez de no hacer cambios en su gabinete, manifestó que el mandatario ha tenido posiciones muy fuertes con los ministros, a quienes advirtió que “están siendo evaluados y no hay margen de error”.