El Ministerio de Salud Pública no encontró irregularidad alguna en la vacunación en el 75% de los 518 casos investigados. El restante 25% está siendo reevaluado para tener la certeza de que ocurrió una inmunización fuera de lugar para luego dar aviso a la Fiscalía.

En entrevista con la radio 1000 AM, el ministro Julio Borba indicó que tras el cruce de datos y el análisis de las declaraciones juradas, se pudo determinar que no ocurrieron vacunaciones irregulares en más del 75% de la lista de alrededor de 518 que se publicó inicialmente, es decir, serían 388 casos descartados.

En tanto que el restante 25% (unos 112 casos) siguen en la etapa de reevaluación. Esta lista todavía no se remitió a la Fiscalía. Recién cuando no haya ninguna duda, se enviará finalmente para la investigación, según refirió y adelantó que en conferencia de prensa a realizarse esta jornada se darán a conocer los resultados.

En otro momento, sobre la aplicación de las dosis anticovid a futbolistas, dijo que no están exentos a la gestión privada para que lleguen más vacunas al país. “Cualquier parte del sector privado puede hacerlo, no tenemos inconvenientes en eso. Nosotros desde un principio declaramos que no estamos exentos a la gestión privada para descomprimir un poquito del sistema de salud”, acotó.

Por otra parte, el Secretario de Estado comentó que desde la fecha arranca la vacunación contra la influenza. La primera partida incluye 900 mil dosis para adultos y 300 mil para menores. Señaló que debe priorizarse la vacuna contra el Covid y esperar 15 días para aplicarse la otra dosis.