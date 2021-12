La agente fiscal de la Unidad Penal Ordinaria de Asunción, Belinda Bobadilla, solicitó a la Fiscalía General que la Dirección de Auditoría de Gestión Fiscal realice un control y auditoría a la línea investigativa que sigue en el marco de una causa de Abuso Sexual.

Igualmente, la agente fiscal peticionó que sean evaluadas las diligencias realizadas hasta la fecha y que se evalúe y controle su actuar en la causa a su cargo.

El caso guarda relación con un niño que hoy tiene 11 años de edad, quien supuestamente habría sido abusado por su propio padre (un reconocido juez), en un episodio, según se refiere en la denuncia cuando tenía 4 años y otro episodio que habría ocurrido a los 7 años.

El Ministerio Público refirió que por protocolo de actuación se deben realizar evaluaciones pertinentes por psicólogas forenses de la institución, dicha evaluación no ha podido realizarse en atención que una de las partes no permite que el menor sea evaluado sin presencia de terceros, lo cual no resulta acorde al protocolo vigente para casos de abuso sexual en niños y adolescentes.

Agregan que la falta de concreción de dichas evaluaciones limitan y retrasan el avance de la investigación en un hecho sensible como es un Abuso sexual en niños.