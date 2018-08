“Así como se le investiga a González Daher, Oviedo Matto, ¿por qué no se le investiga a Carlos Benítez del diario Abc, que es mencionado en todos los audios y está en todos los arreglos judiciales?”, cuestionó el senador colorado, Víctor Bogado.

Aseguró que el comunicador opera en el Ministerio Público y en la Justicia, donde “hace tráfico de influencias y es multimillonario”.

Según los audios difundidos por Cardinal y publicados por escrito en el propio diario Abc, Bení­tez amenazó a la fiscala Por­tillo y le exhortó a que impute a alguien en el caso de Enri­que García, actual con­tralor general de la Repú­blica, quien había ejercido la defensa en el caso Ivesur (encargada de la ITV) en repre­sentación de la Dirección Jurídica de la Municipali­dad de Asunción, donde él era director. El comunica­dor habría advertido a la fis­cal de que si no accedía a su “recomendación” podría ser destituida del cargo.

“¿Por qué no se lo mide con la misma vara al periodista, al político y al empresario”, insistió el senador Víctor Bogado, quien dijo que él es el más interesado en que se resuelva su caso conocido como la “Niñera de oro”.

“Acá como loco ya otra vez está Carlos Benítez, me peleé ya otra vez con él y publicó otra vez el fin de semana él. Entonces tipo me amenazó, me dijo: ‘Esto a vos te puede costar el cargo y no sé qué cuánto, esto que aquello, y todo así. Acá entre nos, le dije que yo trabajo porque demasiado me gusta trabajar, no porque necesito. Este cargo no me suma ni me resta. El fiscal general me dijo: ‘ejapopora’ (hiciste bien). Necesitamos también de él, pero esto es otra cosa”, le comentaba Nadine a Fernández Lippman.

Las grabaciones de las conversaciones ya fueron difundidas a finales del año pasado, sin embargo, es casi nulo el avance en las investigaciones de los involucrados, muchos de los cuales ni siquiera son incluidos en las carpetas.