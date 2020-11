Un menor impacto físico y mental y cero contagios en el personal de blanco del Área de Contingencia Respiratoria de pacientes con COVID-19 en Bloque B del Hospital de Clínicas es resultado del trabajo en equipo, destacaron los profesionales a cargo entre ellos la Licenciada Celeste Chávez, coordinadora de Enfermería de Consultorio.

“Estoy muy orgullosa del excelente equipo humano que formamos en Contingencia Respiratoria, un grupo muy unido. Al principio costó un poco, más bien por el temor, porque nos enfrentábamos a una enfermedad desconocida. Ahora que ya tenemos más información, nos cuidamos bastante y podemos sobrellevar todo esto. Y lo más importante es que hasta ahora, ningún personal de este servicio ha tenido Covid-19 positivo"; manifestó.

Con esto queda demostrado que siguiendo el protocolo sanitario vigente y tomando todas las medidas de seguridad es difícil que esta enfermedad te tome, indicó la profesional.

“Lo que más se nota es el acompañamiento, el sostén psicológico que uno tiene, tanto de los compañeros como del jefe del servicio, porque es difícil tratar a un paciente con COVID-19, por todo el temor que uno tiene en ese momento”, agregó.

Manifestó que la facilidad de contagio del virus no fue impedimento para que el personal médico asumiera el compromiso de luchar junto a los pacientes para vencer al virus.

“El compromiso que asumimos como médicos nos hace seguir en la lucha, a pesar de las falencias a las cuales hacemos frente diariamente, sumado a la cantidad de pacientes”, expresó el Doctor Pablo Torres, médico interno de guardia del área.

Destacó que reconforta ver resultados positivos con pacientes recuperados. “No todo es negativo, ver pacientes recuperados, que vuelven a sus vidas cotidianas, nos reconforta como profesionales médicos y nos motiva a continuar en la lucha contra la enfermedad. El servicio que hacemos se enfoca al paciente, les tratamos de la mejor manera y eso se siente al ver lo agradecidos que están con todo el personal de blanco”, señaló el profesional.

Desinfección constante

Por su parte, Karen Aveiro, asistente de enfermería del bloque de Contingencia Respiratoria, explicó que diariamente y en cada turno deben mantener limpia y desinfectada cada área.

“El personal asistencial de enfermería cubre las 24 horas del día el bloque de consultas del área de contingencia respiratoria. Constantemente desinfectamos cada consultorio atendiendo a la cantidad de pacientes que acuden por síntomas respiratorios, en algunos casos positivos. Como personal asistencial estamos constantemente siguiendo los protocolos de protección”, explicó.

Lamentó la poca colaboración de las personas que acuden al centro asistencial, que no respeta los protocolos de seguridad e higiene.“Las personas no están realizando las medidas higiénicas, no utilizan correctamente el tapaboca y constantemente le estamos insistiendo a que se protejan atendiendo a las patologías respiratorias”.

Capacitación del personal

Chávez indicó que el servicio cuenta con los recursos humanos necesarios para su óptimo funcionamiento. El personal de enfermería fue capacitado para las tomas de muestras. Diariamente extraen entre 50 a 60 muestras, tanto a pacientes de consultorios respiratorios y a pacientes internados.

El servicio cuenta con el sector llamado Recepción, Acogida y Clasificación (RAC), donde se clasifican los pacientes y una vez que es detectado con síntomas, como ser fiebre y problemas respiratorios, entonces son derivados a la sala de internados.

El área de contingencia respiratoria cuenta con 20 camas, divididas en sala A y B, ocupadas todo el tiempo con pacientes con COVID-19 positivo. El área de Contingencia Respiratoria cuenta con un bloque de consultorios, de internados y terapia, así como personal de diversas especialidades que diariamente ofrece sus servicios con calidad y calidez. También, el personal de enfermería fue capacitado para las tomas de muestras para el Sars-Cov 2.

El Doctor Torres indicó que indicó que actualmente no solo están internados en el área de contingencia respiratoria pacientes con coronavirus, también ven pacientes con diversas patologías respiratorias, al ser Clínicas un centro polivalente.

Explicó que entre los síntomas más comunes que se ven en el servicio están la pérdida del olfato, la fiebre, tos seca y la dificultad respiratoria; otros pacientes con diarrea, dolor de garganta, rinorrea, dolor corporal y fatiga.