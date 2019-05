Richard Enriquez Bernal indicó a ABC Cardinal que está muy sorprendido por la imputación que presentó la anterior fiscal Estela Cardozo en su contra. A raíz de la avalancha de críticas, esta agente fue apartada de la investigación y sus colegas Giovanni Grisetti e Irene Álvarez estarán al frente del caso.

Sobre lo ocurrido, el pizzero comentó que estaba detrás de un modular picando carne, cuando uno de los motochorros ingresó al local portando un arma de fuego y fue directamente contra su cuñada, quien estaba en la caja. Al percatarse de su presencia, el ladrón se abalanzó contra él y comenzó a dispararle, pero sin acertarle pese a la corta distancia. “Tres disparos hizo”, aseveró.

“No me quedó de otra más que defenderme, no me quedó de otra que cerrar los ojos y apuñalarle porque casualmente tenía un cuchillo en la mano, porque estaba preparando la comida para el día siguiente. Ya eran las 11 y estábamos por cerrar el local”, contó.

Richard Darío, quien no posee antecedentes penales, sostuvo que renunció a su anterior trabajo para poder emprender su pequeño negocio. “Hace dos meses que abrimos el local, estábamos muy entusiasmados y nos iba muy bien, pero esto que nos ocurrió ahora es una gran frustración. Soy una persona de bien, no me quedó de otra que defenderme, es muy difícil y son muchas cosas juntas”, lamentó quien está siendo investigado por homicidio doloso (cuando existe premeditación para matar a alguien).