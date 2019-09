El senador Paraguayo Cubas, dijo que le hubiera gustado que su colega Juan Carlos Galaverna le tire el botellazo de agua de frente y no de costado. Señaló que no pedirá ninguna sanción contra el parlamentario colorado, pero manifestó que desea saber su "tarifario".

“Cuando vengo mal vestido ligo garrotazo, cuando vengo elegante ligo botellazos. Entonces, voy a venir en pelotas a partir de ahora”, dijo el senador Paraguayo Cubas, luego de que su colega colorado, Juan Carlos Galaverna le derrame agua en el pasillo de la sala de sesiones este jueves.

Cubas indicó que no solicitará ninguna sanción para Galaverna, ya que cuando él lo hizo tampoco hubo castigo. “A mi no se me sancionó por el tema del agua aquella vez, tiene razón. Pero, me hubiera gustado que lo haga de frente, no de costado porque me tiró al oído. Me dijo que ahora estábamos en paz. Está bien, yo aguanto muchas cosas”, indicó el polémico parlamentario.

Tras la revancha, Calé manifestó que ya está “en paz” tras su actuación y dijo que se trataba de un acto de dignidad. “A los Galaverna se les puede tocar, pero gratis no”, lanzó.

Al respecto, Cubas respondió y sostuvo que “a confesión de partes, relevo de pruebas. Él dice que para tocarle, hay que pagarle. Él no es gratis, cobra. La tarifa no manejo, pero no creo que sea barato tocarle a los Galaverna”.