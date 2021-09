Juez privilegia a Patricia Samudio con audiencia telemática para evitar incomodarla

El juez penal de Garantías Julián López, le dio un tratamiento privilegiado a la ex presidenta de Petropar Patricia Samudio y a su esposo a quienes le dio el beneficio de no asistir al Palacio de Justicia para afrontar su audiencia preliminar. El magistrado resolvió que ellos participen de la diligencia por medios telemáticos para no ser molestados.