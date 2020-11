La educadora Nancy Del Carmen Miranda publicó en un grupo de Facebook “Docentes del Paraguay” la imagen del formulario del examen, donde un estudiante completó “Che kuerai nde hegui profe” el espacio del nombre y apellido.

La docente dijo en entrevista con el diario Extra, que la misma situación pasa la mayoría de los profesores, donde los alumnos u otra persona, completa el enunciado (nombre/apellido) con frases en forma de broma. “Pero no es gracioso, nosotros nos sentimos mal”, expresó.

Miranda explicó que la imagen que subió a la referida red social le pasó a una colega suya, no obstante, también dijo que fue víctima de ese tipo de bromas ya que los estudiantes completaron el espacio con palabras como “La palanca mecánica”, “El Pepe”, entre otros.

Mencionó que la plataforma Microsoft Teams, es utilizada para tomar los exámenes virtuales y no les permite identificar al que realiza las bromas, ya que duplican el formulario proveído por el MEC, luego pasan por WhatsApp el enlace a los alumnos.

Según manifestó la entrevistada, la versión que manejan es que los estudiantes llenan el formulario con cualquier dato, para poder así ver los resultados del examen. Posteriormente, acceden a una nueva prueba, donde colocan la información de su nombre y apellido, y copian las respuestas correctas.

“Algunos docentes no están tan familiarizados con la tecnología y no bloquean la parte de los resultados de las pruebas y en ese caso sí copian, pero nosotros que sabemos, bloqueamos y de nada les sirve hacer esto, porque no les muestra los resultados”, afirmó.

Cabe recordar que los exámenes finales se realizan bajo la modalidad virtual por disposición del MEC a raíz de la pandemia. Según el calendario programado, las pruebas iniciaron el lunes 2 de noviembre pasado, para esta segunda etapa evaluativa la calificación será cuantitativa.