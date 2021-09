Exoneraciones de ANDE a políticos: “Nunca miro si hubo reducción, simplemente pago”

El senador Juan Darío Monges, uno de los políticos que figura en el listado de exonerados de la ANDE, asegura que no podría confirmar si fue beneficiado o no por la ley aplicada en pandemia, ya que no acostumbra a fijarse en el monto de su factura.