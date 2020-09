Por Robert Bourgoing (@robertb_py)

Hace ya 26 años, Christian Franco (48) decidió abandonar su natal Paraguarí para emprender un nuevo rumbo en tierras argentinas, embarcándose en una travesía desconocida que le deparaba enormes desafíos.

Luego de varios años de trabajo, finalmente decidió tomar la iniciativa de abrir su propio negocio, llegando al punto de convertirlo en uno de los más destacados en el país vecino: El Antojo, o como también lo conocen algunos, la “casa de la milanesa”.

Según cuenta a HOY, este restaurante ubicado en la zona de Villa del Parque, Buenos Aires, es fruto de su sacrificio y, sobre todo, de las ganas que tenía de salir adelante en una nación que le abrió las puertas para trabajar hace ya tanto tiempo.

Hace unos años atrás. “El Antojo” logró un reconocimiento importante al ser ganador del concurso a “la mejor milanesa de Buenos Aires”, superando a los poco más de 30 bodegones, restaurantes y parrillas de la capital argentina. Su secreto: la elaborada receta que utiliza en sus distintas variedades de milanesa.

Tras el notable éxito obtenido, Christian decidió finalmente animarse a emprender en la tierra que lo vio nacer. Fue así como hace casi 2 años abrió “El Bodegón”, un restaurante ubicado sobre la conocida calle Palma en el microcentro de Asunción. En dicho local se vende exactamente la misma variedad de platos que en su sucursal argentina, comentó.

Ellas son mi orgullo trabaje 26 años en otro país, me esforcé trabajando ahorrando para cumplir este gran sueño que se llama el Bodegón, nunca perdí la humildad pero también tengo mucha garra les presento a mis joyas pic.twitter.com/0GEbwtl1Dg — Christian Franco (@ChrisAntojo) September 12, 2020

EL DURO GOLPE DE LA PANDEMIA

Luego de ir “viento en popa” con este negocio, tuvo que afrontar un duro golpe con la llegada de la pandemia de COVID-19. Esta crisis sanitaria lo obligó, al igual que a miles de comercios de distintos rubros, a tener que “reinventarse” para no quedar relegado o tener que verse forzado a cerrar.

Pese a las dificultades que sobrevinieron en los últimos meses, “El Bodegón” logró mantenerse a flote, esto gracias a la ayuda de la dueña del alquiler quien le condonó tres meses de cuota y ahora le está cobrando casi la mitad. “Sin eso ya estaría cerrado”.

Christian señala que durante los meses más difíciles de la cuarentena total en Paraguay intentó acceder a uno de los créditos de emergencia ofrecidos por el gobierno para las MIPYMES, pero se tropezó con la burocracia del sistema financiero que mantuvo sus mismas exigencias a pesar de la crisis. En tal sentido, recuerda que llegó hasta el Banco Nacional de Fomento (BNF) con su carpeta en mano, pero su solicitud fue rechazada solo por no llegar a los 2 años de experiencia requeridos.

El portazo que significó este rechazo no fue obstáculo para que siguiera adelante con el negocio. Fue así como con mucho entusiasmo continuó trabajando con sus dos restaurantes, principalmente con “El Antojo” que era el de mayor demanda, con un centenar de clientes que todos los días formaban fila para acceder a alguno de sus populares platos.

Te esperamos en Palma 140 con todos los protocologos necesarios a probar la mejor milanesa y agradecer a los clientes por mantener el lugar de trabajo a muchos py gracias ,sin ustedes el Bodegon seria inposible de mantener pic.twitter.com/mscCDDi30S — Christian Franco (@ChrisAntojo) September 6, 2020

SALIR ADELANTE A PESAR DE LA CRISIS

Además del local en Villa del Parque, que es el principal y más conocido, este compatriota abrió recientemente una nueva sucursal en Núñez, ubicada estratégicamente al ser una de las zonas más populares en Buenos Aires.

“La gente no va solo por la milanesa, sino por mi historia”, admite, recordando que su testimonio de vida da mucho destaque y visibilidad al negocio, sobre todo por ser impulsado por un paraguayo.

El éxito que alcanzó “El Antojo” es tal que actualmente posee en carpeta más de 100 pedidos de franquicia, la mayoría en Argentina, aunque también existen intenciones de instalar sucursales en Bolivia, Uruguay, Colombia y hasta en Miami, EE.UU.

Entre risas, Christian admite que cuando llegó el COVID-19 en el mes de marzo no tenía guardado dinero entre sus ahorros, lo cual en parte lo ayudó a buscar “reinventarse” más rápidamente por la premura de no dejar morir el negocio. “Si tenía plata no me iba a reinventar tan rápido, iba a cerrar un tiempo y esperar seguramente”.

“Nunca tiré la toalla”, asegura con mucho orgullo, destacando todo lo que ha logrado durante estos años como fruto de su arduo e incansable trabajo, tanto en el país vecino como en su tierra natal.

Después de aprox 200 días cerrado no tiramos la toalla, nos fortaleció y abrimos esta sucursal cuidando el trabajo de los empleados. Sumamos más equipo de trabajo y gracias a todos nuestros clientes por bancarnos hubiera querido hacer en mi Pais no se pudo pic.twitter.com/aZdzKxN6EO — Christian Franco (@ChrisAntojo) September 17, 2020

EL PANORAMA DE LO QUE SE VIENE A FUTURO

Al hacer un análisis sobre la coyuntura actual que se vive en Paraguay, admite que a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) les va a costar mucho levantarse tras la crisis, teniendo un enorme desafío por delante.

Asimismo, lamenta que muchos emprendimientos hayan tenido que desaparecer debido a que no tuvieron la suficiente ayuda por parte del gobierno, especialmente en lo que respecta al tema de asistencia financiera mediante créditos rápidos.

“Veo que el panorama va a ser difícil, también acá en Argentina, pero como siempre hay que sacar lo mejor de uno y luchar, ese es el único secreto. Para mí esto no es un problema sino un desafío, un sueño, y así nomás no voy a entregar un sueño”, finalizó.