"Pido perdón a mi familia, en especial a mis hijos y mi esposo, a quienes les expongo egoístamente", indicó la diputada en su canal de Twitter.

Medina estaba desaparecida en los últimos días tras las versiones que hablaban de que la misma habría contraído la virósica enfermedad.

Aseguró que "mansamente me someteré a la Justicia para lo que hubiere lugar" y niega que se haya escondido de la responsabilidad que debe asumir.

"Les digo que jamás me escondí. Cuando todos me atacaban, estuve con los trámites de mi test. Luego me puse a disposición de las autoridades sanitarias y judiciales", aclaró.

Asimismo afirma que "el poder esta en las personas, no en los cargos. Mi poder real está en mi, en lo que yo creo y por sobre todo en la voluntad de hacer lo que corresponde".

Estas son sólo algunas de las expresiones que utilizó la parlamentaria, entre otras palabras que decoran de manera hasta poética su pedido de disculpas.

El Ministerio Público realiza investigaciones tanto a ella como a María Eugenia Bajac para determinar si hubo o no negligencia por parte de ambas en cuanto a incumplimiento de protocolos de sanidad.