Los bomberos voluntarios de varias compañías siguen trabajando arduamente para contener y sofocar las intensas llamas en la fábrica textil ubicada en inmediaciones del Mercado 4 de Asunción.

Los intervinientes advierten que existe el peligro de derrumbe de la estructura y por ello solicitan a la gente que se aleje del lugar.

Así también fueron evacuadas las personas y las mascotas de las viviendas vecinas, incluso se sacaron las garrafas de estas casas, ante el riesgo de propagación de las llamas.

Ramón Conges, uno de los directivos de la fábrica textil, manifestó que entre 30 y 40 mil trajes fueron afectados por este siniestro. El empresario indicó que no puede calcular a qué nivel llegaron las pérdidas, pero que sin dudas son millonarias. “Esto a mí no me va a hacer retroceder”, declaró además.