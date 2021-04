El legislador Sergio Godoy pidió en la sesión de la Comisión de Industria que lo reemplacen provisoriamente en su función de presidente. Confesó que no puede cumplir con esta labor y a la vez controlar a sus hijos.

“Si puede guiar el senador Kemper o quien me suceda, porque es imposible, no estoy atento con los chicos y eso, disculpen, no puedo hacer las dos cosas”, dijo el senador Sergio Godoy este jueves, durante la sesión virtual de la Comisión de Industria, de la cual es titular.

Senador no logró controlar a sus hijos y presidir sesión: “No puedo hacer las dos cosas” https://t.co/DJoKe7H4Pk pic.twitter.com/7XrimYGEc9 — Diario HOY Paraguay (@hoypy) April 22, 2021

Patrick Kemper se ofreció inmediatamente a reemplazarlo, mientras Godoy, quien aparentemente se encontraba en su vehículo, prometió que al menos seguiría escuchando la sesión.