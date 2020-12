Gabriel Espínola, representante de la Organización de Trabajadores de la Educación en Paraguay afirmó a Radio La Unión que aún no pueden planificar el año siguiente porque el MEC no los llama a participar del planeamiento.

“El 2021 es un debate absolutamente incierto. No hay conexión con las autoridades del MEC, esperamos que lo hagan y poder ser partícipes de las planificaciones”, indicó.

Entre una de las principales preocupaciones que tiene el gremio de maestros, Espínola indicó que "este año le ha ido demasiado mal a una gran mayoría en cuanto a la aplicación de los mecanismos virtuales”.

Sobre eso, el dirigente asegura que “tenemos planteamientos que creemos que son factibles” de implementación y que tienen que ver con la vuelta a las clases.

“Consideramos que zonas de bajo nivel de contagio o sección de riesgo pueden asistir a desarrollar clases desde la presencialidad”, manifestó, recalcando en las normativas de seguridad sanitaria.

Al respecto señaló que “queremos que esa sea no sólo responsabilidad de los padres, sino del Estado, que debe garantizar las condiciones”.

“Si las instituciones a las que van nuestros hijos están preparadas para que estén con elementos básicos para resguardar la salud, entonces podrán ir. Si no, se quedarán en sus casas”, dijo, resaltando la modalidad híbrida de la que se viene hablando constantemente.

Insistió en que que “el gobierno no debe trasladar su responsabilidad a los padres” sobre hacerse cargo del aprendizaje y reiteró que “condiciones de inversión hay” para hacer que el efecto de la pandemia no se sienta mucho en caso de no poder volver a las aulas.