El confuso episodio sucedió alrededor de las 23:50, sobre la Avda. Defensores del Chaco casi San Isidro, del barrio Santa Rosa de Lambaré.

Por allí circulaba un ómnibus de la línea 31, donde el pasajero Alex David Mendoza Mongelós (22) fue herido de bala en circunstancias que se desconocen.

Efectivos de la Comisaría 15ª auxiliaron al joven y a bordo de la patrullera lo trasladaron al Hospital de Villa Elisa, donde permanece internado en estado delicado.

La doctora Carolina Gómez detalló que el paciente posee un orificio de entrada en el pene y otro de salida en el testículo izquierdo.

Sobre el autor del hecho nada se sabe ya que la víctima no habló y no se pudo recoger el testimonio de otros pasajeros. No obstante, no se descarta que haya sido un disparo accidental de alguien que llevaba un arma en la cintura.