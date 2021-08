El director de Financiamiento Político, Abg. Daniel Echagüe, informó que un 90% de los candidatos a intendente presentaron sus Declaraciones Iniciales de Ingresos y Gastos de Campaña, y un 87% de postulantes a Junta Municipal, tanto titulares como suplentes, cumplieron con el plazo establecido en la Ley Nº 6.501/2020.

“Para nosotros, esta cifra es significativa, considerando el alto acatamiento de la normativa, al ser la primera vez que es exigido el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Iniciales en una elección de carácter nacional”, refirió.

Respecto a aquellos candidatos que no cumplieron, el funcionario público informó que la sanción prevista en la ley es pecuniaria, que consiste en una multa o quita del subsidio electoral con relación al grado de cumplimiento, es la agrupación política que asume las consecuencias por el incumplimiento. No obstante, acotó que este proceso no inhibe al candidato a seguir adelante en la carrera electoralista.

Las Declaraciones Iniciales de Ingresos y Gastos de Campaña serán públicas, y estarán disponibles en el Sitio Web de la institución electoral a través del Observatorio Nacional de Financiamiento Político (ONAFIP) a disposición de la ciudadanía.

“Después de las elecciones, corre el plazo de presentación de las Rendiciones de Cuentas de Ingresos y Gastos de Campaña. Cada candidato tiene 30 días posteriores a las elecciones para presentar sus rendiciones, y la organización política cuenta con un periodo de 60 días posteriores a las elecciones”, refirió el Abg. Echagüe; acotando que la trazabilidad del dinero invertido en la campaña electoral corre por cuenta de un trabajo interinstitucional que involucra a la Justicia Electoral, a través de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).