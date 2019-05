En la Cámara de Senadores, los familiares de los abatidos en Capitán Bado brindaron este martes una conferencia de prensa para sostener que los fallecidos no formaban parte del grupo criminal. El miércoles 1 de mayo se realizó un operativo en Karapaí bajo el título de Operativo Romai, que dejó cinco fallecidos, seis detenidos, un herido y una docena de prófugos.

El contratista Marcial Sanabria manifestó que los abatidos eran sus compañeros que estaban construyendo una vivienda en el predio allanado por los agentes uniformados. “Nuestro objetivo era la construcción. Hace cuatro meses estuvimos en la construcción. Nosotros jamás tocamos armas”, refirió.

Confirmó que Roberto Portillo, propietario de la vivienda, lo contrató para construir lo que se presume que sería un laboratorio de drogas, según los investigadores.

“Nosotros vivíamos ahí porque era lejos ir a nuestras casas y volver. No sabía si había armas en el lugar, yo no llegué a ver. Nosotros no veíamos quién entraba o salía del lugar porque desde la madrugada nos íbamos a la obra y regresábamos de noche”, dijo, al momento de asegurar que su personal no portaba armas durante el operativo desplegado.

Perla Fernandez, madre de uno de los jóvenes abatidos, dijo que demandará al Estado por la ejecución de su hijo, ya que este recibió un disparo en la cabeza.

“Mi hijo no tiene ningún antecedente penal. A él lo llevaron (a la estancia) a hacer la parte eléctrica. Nunca usó arma”, comentó.

A su vez, la viuda de Pablo Javier Ocampos (otro de los fallecidos) también resaltó que su marido solo se encargaba de la albañilería y exigió que se practique la autopsia. “Puede que haya criminales entre ellos, pero inocentes no pueden pagar por eso. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a hacer todo lo que corresponde y vamos a denunciar”, refirió.

RATIFICA ACTUACIÓN POLICIAL

Respecto a la situación que denuncian los familiares, Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior, reiteró en charla con la 970 AM que “los únicos inocentes eran los policías que participaron del operativo” y remarcó que los abatidos fueron los que dispararon primero. Esto se comprobó, según contó, mediante las pruebas de nitrito y nitrato que se practicaron a los cadáveres.

Señaló que los supuestos albañiles no quisieron entregarse ni bajar las armas, y disparaban sin tregua a los policías. “Los abatidos se enfrentaron a los policías. Nadie levantó la mano para decir me rindo. Los heridos fueron capturados, no es que se rindieron. Muchos se dieron a la fuga”, esgrimió.

Argumentó que todos los que estaban en el establecimiento prestaban un servicio al Comando Vermelho, ya sea con trabajo sucio o de albañilería. “Si vas a la casa del líder de las Farc, tenés que ser de confianza para que te permitan entrar”, comparó.