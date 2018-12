La compra de medicamentos es la alternativa obligatoria para los pacientes con cáncer del Hospital Nacional de Itauguá para no suspender sus sesiones de quimioterapia. Los precios millonarios de las drogas no son accesibles ni con polladas ni actividades de recaudación. Mientras, las autoridades tramitan su inclusión en el listado básico de medicamentos.

La provisión de medicamentos oncológicos para pacientes del Hospital Nacional de Itauguá persiste pese a las promesas de mejorar la situación por parte del propio ministro de Salud, doctor Julio Mazzoleni.

Los pacientes deben ingeniarse para conseguir todo lo indicado para llegar a sus sesiones de quimioterapia y cada caso es particular ya que una de las pacientes, Noelia Gaona consiguió lo necesario para su siguiente sesión que retrasó unos días, según explicó.

Sí lamentó que uno de los mamógrafos sigue sin repararse o reemplazarse y la mayoría tiene indicaciones del estudio pos quimioterapia.

Por su parte, Norma Acosta también paciente con cáncer de mama sí está con indicación de una nueva sesión para la que requiere de dos frascos de la droga Pertuzumabum con un costo de 26millones de guaraníes cada uno y necesita siete para completar su tratamiento.

“En el hospital falta todo y hasta nuestro mamógrafo no funciona hace dos meses y el ecógrafo que también nos urge y los medicamentos tampoco tenemos hace meses y si vienen es para dos o tres días después nada y no es que podemos estar viendo si habrá o no para la siguiente sesión y yo esos 26 millones de guaraníes ni haciendo polladas ni otras actividades no voy a juntar y no es por única vez que necesito”, explicó la paciente.

Lamentó que no exista una respuesta de las autoridades a las necesidades de los pacientes y que alegar falta de recursos es inadmisible porque existen mecanismos para utilizar recursos de las entidades binacionales.

“Existen medicamentos menos costosos que se compran pero los de precios millonarios es imposible y realmente no les importa, esa es la verdad porque ya lo hubiesen solucionado hace tiempo y el argumento de que no está en el listado también es una excusa, es un trámite, y nosotros necesitamos que nos provean para seguir en forma el tratamiento”, cuestionó.

El doctor Hernán Martínez, director del centro asistencial explicó que la reparación del mamógrafo en desuso supera el 40% de su costo por lo que ya se realizó el pedido de compra de un nuevo equipo. Mientras tanto, se utiliza un equipo que está sobrepasado, recalentado y al que se le da respiro dando turnos más espaciados entre pacientes, señaló Martínez.

A diario, el Nacional recibe alrededor de 15 nuevas pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y realiza unas 30 mamografías por día y la demanda de estudios es el doble.

“Tenemos una sobrecarga de pacientes y el equipo se recalienta y estamos agendando turnos para dar un respiro”, indicó el director.

Con respecto a la droga faltante, Martínez indicó que se lleva adelante los trámites para incluirlo en el listado básico de medicamentos atendiendo el costo millonario que implica su compra para los pacientes.

“El tratamiento contra el cáncer es muy dinámico, hoy usamos un medicamento y mañana salen dos mejores y eso estamos trabajando con los especialistas porque en el caso específico de esta droga es muy válido incluirlo por su efectividad”, puntualizó.