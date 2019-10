La autogestión y un poco de empatía cambiaron la tediosa rutina de madrugar y esperar por largas horas para acceder a una cita médica en el Hospital General San Lorenzo - Calle’í.

La intención que movió al Doctor Raúl Fanego, Jefe de Salud Pública del centro asistencial fue mejorar la atención para los pacientes que a diario llegan desde diferentes puntos del país para consultar.

Sin mucho secreto ni cuestiones científicas, se habilitó cinco líneas telefónicas para que los pacientes puedan tomar un turno un día antes de la cita médica.

Fanego explicó que se puso en el lugar del paciente y fue por eso que inició la búsqueda para brindarles un mayor confort para los pacientes recibieron la donación de los cinco aparatos telefónicos y recurrieron a una telefonía móvil para habilitar los números.

“Fue por autogestión y habiendo implementado hace un mes es abismal la diferencia. El 87% de las pacientes que llegaron hoy ayer tomaron su cita por teléfono ya con la hora de atención, sin necesidad de madrugar y esperar muchas horas”, señaló en contacto con radio UNO.

Los turnos se pueden tomar de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 y se deja un cupo de pacientes para los que aún no están enterados del sistema y llegan hasta el hospital para agendarse.

“Estamos trabajando para que todos se enteren de la posibilidad de agendar por teléfono y no venir y encontrarse con que ya no hay turno o que el especialista no está”, agregó.

El profesional destacó la intención de mejorar la atención para los pacientes y que no por tratarse de un servicio público este tenga que ser menos confortable o que se encuentren con las paredes sucias o todo desprolijo.

Por ello, también se está pintando la cara al área de consultorio y además de pintura recibieron donación de dos televisores que serán instalados en las salas de espera para proveer información a los pacientes mientras aguardan ser atendidos.

“Vamos a pasar material educativo y ya conseguimos donación de cartelería para que todo esté mejor señalizado”, indicó Fanego.

Destacó que además de mejorar el ambiente, no se descuida la parte humana y el trato cortés y agradable también está siendo trabajado.

Los agendamientos pueden tomarse llamando a la línea 0974501538 para Ginecología, Prenatal, Mastología y Urología; al 0974501895 Clínica Médica, Cardiología y Nefrología; 0974501968 para Traumatología; 0974504805 para Diabetes y 0974504657 para Hipertensión y Programas.

Fanego pidió un poco de paciencia para ingresar a las líneas porque la intención es que todos los que llaman sean atendidos y consigan un turno para consultar con el especialista que requieran.