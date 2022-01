Así lo indicó el Dr. Enrique Asta, presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, en comunicación con la radio 800 AM, quien a su vez, manifestó que desde dicha institución tratan de informar a la ciudadanía en general de cómo realizarse el procedimiento y que sea seguro.

“Estamos siempre preconizando el triángulo de seguridad de la cirugía plástica, que son tres formas de certificarlo”, expresó, citando que la primera es que el cirujano plástico sea certificado o acreditado, que el paciente esté lo suficientemente informado y que el recinto donde se realizará la cirugía esté autorizado.

En esa línea, el Dr. Asta indicó que para la intervención se establece un equipo base sobre lo que se realizará, conformado generalmente por el cirujano, el ayudante sin necesidad de un anestesiólogo.

No obstante, en caso de requerir una sedación ya se necesita la presencia de este último debido a que es fundamental y es quien se encarga de controlar los signos vitales del paciente, de cómo se comporta durante el proceso y que no tenga una mala experiencia al momento de ser sometido a la cirugía.

“Mientras más compleja sea la cirugía, se necesita al cirujano, ayudante, anestesiólogo y el instrumentador, además de los enfermeros que pueden ser uno o dos, dependiendo de cada caso”, explicó.

En cuanto al precio, el doctor sugirió que los interesados deben guiarse por el mismo, pidiendo que atiendan la diferencia del mismo procedimiento en diferentes establecimientos.

“Si un cirujano te quiere cobrar 15 millones y otro te quiere cobrar 8, algo no está bien y no va acorde a eso, y como paciente tengo el derecho y la obligación de averiguar por qué. Por eso siempre hay tener en cuenta si el profesional está acreditado por la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica”, aconsejó.

Asimismo, Asta afirmó que este tipo de cirugías han aumentado en los últimos años, especialmente debido al “marketing de imágenes” generado por las redes sociales. “Hay que tener en cuenta que si uno se va a tocar la cara y el cuerpo, las secuelas pueden ser temporales o permanentes”.

Por último dijo que hasta la fecha un cirujano ha sido condenado por la muerte de una paciente durante un procedimiento estético.

Cabe mencionar que la exmodelo y excandidata a concejal de Lambaré, Paola Gaete, falleció en la tarde de este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras se sometía aparentemente a una cirugía estética.

Sobre ese punto, mencionó en radio 650 AM que el médico que operó a Gaete no forma parte de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. “Hay médicos que se formaron como tales, pero no hicieron residencia en cirugía estética”, refirió.