El doctor Enrique Asta, presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, indicó a radio Ñanduti que están abocados a concienciar a la población para que opte por los integrantes de la sociedad a la hora de someterse a una intervención.

Esto lo dijo tras consultársele sobre el caso de la joven Patricia Monserrat Hermosa, quien falleció tras una liposucción.

Asta manifestó que uno debería informarse antes de ser sometido a cualquier tipo de intervención quirúrgica y que en el caso de los cirujanos plásticos, existe la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, donde uno puede ver los perfiles de los profesionales médicos.

“Yo como médico puedo irme al extranjero a formarme bien y venir al Paraguay, pero no es una obligación estar en la sociedad de cirugía plástica. Pero todas las personas que nos formamos bien e hicimos las cosas bien, coincidentemente buscamos estar en la sociedad. Estar en la sociedad te da un prestigio y crédito, porque pasás por un comité de admisión y estás certificado”, aseguró.

El médico instó en ese sentido que la ciudadanía busque a doctores certificados en el rubro para someterse a las cirugías estéticas. Aseguró que existe 100 % de garantía al estar en su nucleación.

TEMOR A LA LIPO

Asta mencionó que los pacientes llegan con terror a los consultorios para practicarse la liposucción, pero que luego pierden el miedo al saber que no es una intervención complicada.

“No (es una de las operaciones más riesgosas). Si hay algo que no me gusta escuchar, es eso. Realmente las satanizaciones que se crearon a esa cirugía no son así. No se debe menoscabar ningún tipo de cirugías, pero tampoco satanizar una liposucción bien hecha y en manos de expertos”, dijo.

Respecto al costo de este tipo de intervenciones, no dio montos e indicó que depende de cada médico y el tipo de paciente. “La evaluación médica es fundamental”, añadió.

MUERTE DE JOVEN

El futbolista Diego Roberto Vera denunció la muerte de su pareja Patricia Monserrat Hermosa (24), como consecuencia de una intervención quirúrgica. Aseguró que se trató de una negligencia médica.

En tanto que, la doctora Tamara Castellano, en su defensa, alegó que fue a causa de una complicación por un síndrome que presentaba la paciente y que era imposible saber con los estudios previos.

La Fiscalía ya mandó realizar la autopsia y se espera conocer el resultado dentro de los 20 días.