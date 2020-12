En entrevista con el canal GEN, la viceministra de Economía, Carmen Marín, manifestó que actualmente el Ministerio de Hacienda se encuentra trabajando en la verificación de los datos de beneficiarios del programa Pytyvõ.

En este caso se verifica si las personas reúnen los requisitos que fueron contemplados inicialmente para acceder a este programa, como el hecho de ser trabajadores informales afectados en sus ingresos debido a la pandemia, no ser cotizantes a la seguridad social de IPS o alguna otra entidad de jubilaciones, no ser funcionario público, etc.

Se espera que en el transcurso de esta semana se puedan brindar mayores sobre el calendario de pagos, a fin de que la ciudadanía pueda estar informada.

Marín recordó que para esta vuelta se volverán a utilizar las mismas modalidades de pago, la tarjeta-cédula y la transferencia vía billetera electrónica, siendo la segunda la más utilizada por los beneficiarios.

Durante la entrevista, señaló que durante estos meses pudieron haberse registrado casos de personas que ya ingresaron al sector formal al conseguir empleo y que, por consiguiente, quedan descartadas para este beneficio.

La viceministra también confirmó que el Ministerio de Hacienda no está solicitando ninguna inscripción o registro para formar parte de este nuevo pago de Pytyvõ 2.0, por lo que los interesados en acceder recién a partir de ahora no lo podrán hacer.

Para corroborar los nombres de los beneficiarios, se habilitará la página web www.hacienda.gov.py donde uno podrá verificar estos datos de manera sencilla.