La población de entre 14 y 30 años llamados Millenials en estos últimos años son la franja etárea más afectada por el VIH y el poco acceso a la información sobre salud sexual, sexo o infecciones de transmisión sexual son los factores determinantes.

Son nativos de la tecnología y con acceso a gran información a través de las redes sociales y el internet, por lo que al tener conocimiento de que el VIH no es sinónimo de muerte, como lo era en los años 80, sino que es controlada con medicaciones, perdieron el temor y no asumen conductas de cuidado.

Pese a que se mantienen conectados con la tecnología no toda la información a la que acceden o reciben tanto en redes sociales como a través de otros medios de comunicación es veraz, responsable y con base científica, se agudiza por la falta de información de calidad, actualizada y con base científica también en escuelas y colegios, lo que hace que aumente el riesgo de la trasmisión del VIH, indica un informe de la Red de ONGs VIH Paraguay.

Según la DGEEC 2017, los adolescentes y jóvenes representan el 27,79% de la población paraguaya y son los nacidos entre los años.

Según datos oficiales del Programa Nacional del Sida (Pronasida) del MSP, de los 1.443 nuevos casos de VIH detectados en el 2017, el 53,36 % afecta a jóvenes de entre 20 a 34 años. En las estadísticas del 2018, de los 1.564 nuevos casos registrados, los nuevos diagnósticos comprendidos entre 20 a 34 años, representan el 54,8%.

Si bien, el consumo de drogas y el exceso de alcohol no son medios de trasmisión, su consumo excesivo va asociada a prácticas sexuales riesgosas, debido a la disminución del grado de conciencia que produce el consumo. Esta generación apunta a vivir el momento, pero sin considerar los factores de riesgos y conductas de cuidado.

“De igual manera, a diferencia de la generación de los padres, quienes vivieron mucha represión, ahora estos, no quieren dar prohibiciones a sus hijos. Los millenials no apuntan a una sola pareja o formar una familia, buscan experiencias momentáneas, vivir el momento y no pensar en el futuro. Por eso, tienen varias parejas, lo que aumenta el riesgo de trasmisión si no se toman conductas de cuidados”, señalan.

Agregan que los padres deben brindar a esta generación más información sobre salud sexual, métodos de prevención, uso de preservativos, además de dedicarles tiempo para hablar sobre el sexo, ya que estos inician cada vez más temprano sus experiencias sexuales.

El Estado como garante de todas las personas que viven bajo su jurisdicción aún tiene como materia pendiente garantizar a todos información actualizada, con base científica y sin discriminación alguna con el objetivo de disminuir las situaciones de riesgos para trasmitirse el VIH.