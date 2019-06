El Ministerio Público está investigando dos casos de suicidio de alumnos de un mismo colegio ubicado en la ciudad de Ñemby. La agente fiscal Ana Girala detalló que indaga el caso de una chica de 14 años que se suicidó debido al sufrimiento que padeció durante más de un año por su condición física.

“Ella era gordita. Dejó una carta donde hacía referencia a eso, pero además exponía algunos puntos de su vida. Era inevitable, habla en forma general y no acusa a nadie en particular. Hablaba de sufrimiento y que no aguantaba más. En una parte decía: los amo a todos pero no lo suficiente como para no quitarme la vida (…) la gente te discrimina sin darse cuenta”, dijo a la R800 AM.

Girala contó que la nota fue escrita por varios días, comenzando el 28 de mayo y terminando el 30 del mismo mes, cuando la joven toma la drástica decisión. Un día antes del deceso, la adolescente salió con sus padres y en las semanas anteriores tenía una actividad que parecía completamente normal, por lo que nadie sospechaba lo que estaba sufriendo internamente.

La investigadora dijo que a este caso se le sumó otro de un joven de 15 años que iba al mismo colegio y que decidió también quitarse la vida días atrás. “Estamos ante una extraña circunstancia, es muy llamativo realmente el caso”, acotó.

Este segundo hecho está siendo investigado por su colega Fabiola Molas, quien le indicó que los padres confirmaron que se crearon páginas en Facebook para hacer bullying a los chicos.

Por otra parte dijo desconocer la existencia de una tercera víctima que supuestamente sería una amiga de la primera chica fallecida. Lo que sí confirmó fue que semanas atrás se dio el suicidio de una adolescente de 15 años que arrastraba problemas de drogadicción.