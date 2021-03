Once abuelitos del hogar de ancianos que dirige el padre Aldo Trento tienen Covid-19, de los cuales tres están sumamente graves (uno ya en estado semivegetativo). No consiguieron cama en los hospitales porque por su edad avanzada ya no son prioridad para el sistema de salud. Tampoco tienen oxígeno ni medicamentos suficientes para afrontar la enfermedad en ese sitio, por lo que necesitan la ayuda de la ciudadanía.

Una grave situación es la que se vive en el hogar de ancianos de la fundación San Joaquín y Santa Ana, del padre Aldo Trento, ubicado en el barrio Tembetary de Asunción. Allí están 56 abuelitos, de los cuales 10 dieron positivo a covid y uno está con los síntomas del virus. Ayer falleció uno que estaba con dicha enfermedad.

Alfredo Delgado, presidente de la fundación, mencionó al canal Gen que de los 10 casos confirmados, tres están muy graves y que uno de estos incluso ya se encuentra en estado semivegativo. “Ya estamos esperando lo peor”, dijo sobre este último abuelito que se debate entre la vida y la muerte.

“Ellos deberían estar en terapia intensiva, pero no se los quiere recibir en los hospitales. Nos dijeron que no hay lugar y que si hay, por la edad ya no son prioridad para el sistema, entonces nos pidieron que ya no les llevemos a los hospitales. Estamos haciendo lo humanamente posible para preservar la vida. Vamos a pelear por la vida hasta el último segundo”, comentó.

Delgado mencionó que los abuelitos enfermos dependen de la provisión de oxígeno las 24 horas, pero que hoy ya se terminó y deben recargar los balones. El problema es que la fundación ya no registra el aporte como antes y está en una terrible situación económica que hace imposible costear el tratamiento de los pacientes y solo logra salvar el 40% de los gastos operativos. “Golpeamos miles de puertas y no conseguimos la receptividad esperada y entendemos que muchos están golpeados por la crisis”, agregó.

El encargado clamó la ayuda a la ciudadanía, con la provisión de medicamentos y oxígeno. “Es argel decir que necesitamos dinero, pero sin eso no tenemos para el combustible o contratar cuidadoras”, indicó.

Los interesados en ayudar a la fundación San Joaquín y Santa Ana pueden hacer giros Tigo al 0981292867 o transferencias a la caja de ahorro en el Banco Visión a la cuenta 15929383, RUC 80057581-4.