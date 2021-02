Alegando que “todo está en la web” de la Entidad Binacional de Yacyretá (EBY), su titular Nicanor Duarte Frutos sigue sin responder al Grupo Nación cómo hizo la repartija de G. 500 mil millones (US$ 70 millones), en concepto de gastos sociales y publicidad, desde que asumió el cargo.

Los periodistas del área de investigación de La Nación, Rossana Escobar y Jhojhanni Fiorini, presentaron días atrás una intimación al director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, para que entregue información sobre la rendición de cuentas de los gastos en ayuda social y publicidad. Sin embargo, hasta la fecha no obtuvieron respuestas favorables porque dicho informe está siendo resguardado celosamente en la hidroeléctrica.

Este martes, a su salida del Palacio de López luego de una reunión con el presidente Mario Abdo, fue consultado Duarte Frutos sobre su negativa a responder al Grupo Nación. Al respecto, alegó que supuestamente toda la información requerida ya figura en la página web de su institución.

“Todo está en la página web, ahí están los números, los precios, las contrataciones, los lugares de las obras”, dijo. Si bien destacó que el periodismo cumple un papel intermediador importante entre la sociedad y el Estado para recoger informaciones, con la actual irrupción de las plataformas digitales estas redes cumplen un papel sustituto de la prensa, según consideró.

Rossana Escobar, jefa del área de Investigación, cuestionó que Nicanor brinde excusas para no publicar la rendición de gastos. “¿A dónde fueron los US$ 70 millones de transferencias? ¿Y la plata en publicidad? No provee datos solicitados y especula con publicación de estadísticas generales”, tuiteó.

Cualquier excusa para no publicar la rendición de gastos… A dónde fueron los Uss 70 millones de transferencias? Y la plata en publicidad? ... No provee datos solicitados y especula con publicación de estadísticas generales… — Rossana Escobar (@RossanaEs) February 2, 2021

El pedido vía Ley de Acceso a la Información Pública del periodista de la Nación se traduce en el “listado de pagos en concepto de publicidad, eventos y propaganda incluyendo la descripción del servicio, fecha del contrato y la empresa beneficiaria, correspondientes a los años 2019/2020”. Así también, las “transferencias económicas realizadas a organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales durante los años 2019/2020. Incluir el concepto de la ayuda económica, fecha, rendición de cuentas y nombre del responsable de la entidad que recibió el dinero”.

En respuesta, Nicanor mandó publicar en la página web institucional planillas que están divididas en seis categorías, entre las que se encuentran: educación, agua potable, salud, proyectos productivos, bonos sociales y asistencia a pescadores. Sin embargo, el compendio estadístico con voluminosas cifras no contempla las rendiciones de cuentas de cómo se ejecutaron.

Hasta el momento se sabe que unos US$ 70 millones fueron a transferencias sociales, aproximadamente, según se recabó del portal de la entidad. Lo que no se sabe es cómo se gastó, a cuánto se compró, los contratistas y los beneficiarios, etc., de muchos de los programas sociales.