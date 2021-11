El paso fronterizo que une las ciudades de Puerto Falcón y Clorinda todavía no se encuentra habilitado, según confirmaron autoridades nacionales. Muchas personas se encontraban expectantes a la reapertura de este cruce para este lunes.

En las últimas horas empezó a circular a través de WhatsApp y las redes sociales una supuesta "circular diplomática" en la que se habla de la reapertura de la frontera entre Clorinda y Puerto Falcón.

La directora de Migraciones, Ángeles Arriola, en entrevista con la 1080 AM confirmó que esa información no es oficial y que todavía no se oficializado la reapertura de este paso fronterizo. "A nosotros nadie nos comunicó, eso hay que coordinar primero".

Según comentó, el procedimiento se debe llevar a cabo de la misma manera que cuando fue habilitado el puente Encarnación-Posadas hace unas semanas atrás, mediante una comunicación entre ambas partes.

En el mismo orden de cosas, Arriola también confirmó que hoy no se reabrirá el paso fronterizo de Alberti y la ciudad argentina de Formosa, como muchos estaban suponiendo.

Para que se concrete la habilitación de ambos cruces, primeramente debe existir un pedido oficial de parte de los gobernadores de las respectivas provincias argentinas, acotó la directora de Migraciones.

Muchas personas se encontraban expectantes a la reapertura del puente San Ignacio de Loyola que une Puerto Falcón con Clorinda, así como del paso peatonal en la zona de Nanawa. De momento, esto aún no se concretará, hasta tanto existan novedades por parte de las autoridades argentinas.