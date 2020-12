El Dr. José Fusillo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, manifestó que la situación en el INERAM es verdaderamente catastrófica debido a que ya no cuentan con camas disponibles en el centro asistencial por lo que desde hace 3 días comenzaron a rechazar pacientes. “Es muy doloroso y cuesta mucho”, declaró.

El neumólogo dijo en entrevista con radio Uno que actualmente, en cuanto a la cantidad de casos confirmados y camas ocupadas, el INERAM está completamente repleto.

“Desde hace tres días comenzamos a rechazar pacientes, eso es muy doloroso y cuesta mucho decirle a la gente que ya no hay lugar y que deben ir a otro hospital. Es humanamente imposible, no podemos seguirle el ritmo a esta pandemia”, expresó.

El especialista explicó que para contar con camas libres, dan altas médicas de a diez o más. Comentó que el jueves pasado 11 pacientes fueron dados de alta, sin embargo, los lugares disponibles fueron ocupados solo cuatro horas después, además de existir una cantidad de pacientes en espera de internación.

Consultado sobre el convenio con el sector privado, el doctor Fusillo especificó que son solo para pacientes críticos que requieran internación en terapia intensiva. No obstante, un paciente que no precise de respirador inicialmente y que deba ser internado en sala común o cuidados intermedios, no contempla en dicho convenio, según detalló.

“Solo pueden trasladarse pacientes que necesitan ventilación mecánica o cuidados intensivos, son los que figuran en el convenio. Eso está activo y hay más de 22 pacientes en el sistema de salud privado”, afirmó, aclarando que pacientes en etapa inicial, leve o moderada del virus no cuentan con lugares de internación en el INERAM.

En cuanto a los medicamentos, dijo que a lo largo de toda la pandemia tuvieron subidas y bajadas, y que en las últimas semanas hubo faltantes de fármacos esenciales pero los mismos ya fueron reestablecidos y actualmente solo cuentan con lo básico.

“Faltan relajantes musculares, antibióticos, diuréticos, entre otros, pero en líneas generales, tenemos lo que más necesitamos por ahora”, subrayó.