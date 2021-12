La Dra. Fátima Ovando, vicedirectora de Servicios Asistenciales del Hospital de Clínicas, señaló que aún siguen con la diferenciación de áreas para las consultas y con el personal listo para la atención, puesto que se siguen presentando casos positivos de COVID-19.

En ese sentido, los profesionales de la salud insisten a los pacientes sobre la importancia de la vacunación para contrarrestar la enfermedad. “Tratamos de llegar a los pacientes que no han sido vacunados, hacemos educación y tratamos de que la gente acepte vacunarse”.

Respecto al porcentaje de personas no vacunadas que se registran en las urgencias, Ovando indicó que el 90% de los pacientes que no recibieron ninguna dosis finalmente aceptan vacunarse, mientras que el 10% restante no quieren hacerlo por decisión propia o sus condiciones actuales de patología no les permite recibir la vacuna antiCOVID.

"Estamos en una situación en la que hoy las vacunas tienen que salir a buscar a las personas", mencionó la funcionaria del Hospital de Clínicas.

Ante ese contexto, la Dra. Ovando manifiesta que como institución referente en salud siguen insistiendo en la inmunización, ya que los casos más severos de COVID-19 se ven en las personas que no recibieron ninguna dosis así como los casos de fallecimientos.

"Nosotros seguimos apostando a la inmunización contra el covid y al uso de la mascarilla acompañado de los protocolos sanitarios. Ahora tenemos la circulación de una nueva variante (Ómicron) y siempre pensamos en el peor escenario”, manifestó.

Finalmente, la vicedirectora de Servicios Asistenciales adelantó que las consultas de especialidades en el Hospital de Clínicas prosiguen bajo sistema de agendamiento, método que prácticamente se instalaría en la estructura de atención, para seguridad y comodidad del usuario.