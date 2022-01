Durante su visita a los estudios de la radio 730 AM, el epidemiólogo Guillermo Sequera indicó que existen altas chances de que la pandemia llegue a su fin, aunque no quiso aventurarse a dar alguna fecha tentativa.

"Estamos entrando en una pandemia que se va a transformar en endémica, es decir que se va a quedar entre nosotros. Hoy, el escenario es totalmente diferente. Con ómicron se va a tener menos internación y muertes que tuvimos en junio y julio del año pasado, eso es categórico, pero sí me preocupa la cantidad de personas infectadas y las consecuencias a largo plazo que podrían tener", argumentó.

A su parecer sí habrá otras variantes porque el virus seguirá mutando pese a las vacunas anticovid, pero va a dejar de ser objeto de obsesión de todo el mundo. “Yo creo que el virus va a seguir, van a seguir habiendo variantes, pero vamos a estar inmunizados, ser los sobrevivientes y dejar de hablar de esto. Cuando veamos de que esto no es un problema de salud pública, que no ocupa las camas, no explota el sistema de salud, probablemente la OMS diga (fin de la pandemia). Pero eso no va a ser noticia. El fin del coronavirus no va a ser televisado", agregó.

BAJAR DE PESO Y VACUNARSE

Sobre las recomendaciones a la ciudadanía ante futuras olas de Covid, el médico instó a vacunarse, especialmente aquellos con patologías de base (como el sobrepeso) y las personas de tercera edad.

MODIFICAR EL PROTOCOLO DE AISLAMIENTO

En otro momento dijo que, con todas las variaciones que tuvo el COVID-19 y lo que se aprendió hasta la fecha, se puede hablar de una modificación al protocolo de aislamiento. En ese sentido dijo que, en vista a la evidencia científica actual, luego de tres días sin síntomas se puede terminar la cuarentena porque disminuyen las probabilidades de contagio. Actualmente el protocolo establece un aislamiento preventivo de 10 días.