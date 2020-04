En Clínicas, específicamente en el Área de Contingencia, declaró que se deben adecuar para poder dar asistencia a los pacientes. Entre las muchas carencias citó a los flujómetros de oxígeno, reguladores de vacío, sanitarios con agua caliente para el personal para que se pueda duchar e ir a su casa, ya que hoy se deben extremar las medidas de prevención de contagios.

“Nosotros no podemos permitir que el personal se vaya a su domicilio sin haberse dado una ducha luego de haber estado expuesto, porque hoy en día con la circulación comunitaria cualquier usuario puede ser portador del COVID19”, indicó.

No está de acuerdo con la ampliación de salas, pues afirma que dicha ampliación es sin que se prevea el equipo y personal necesarios. Señaló que si se tienen 20 camas de internados se deben tener 20 reguladores de vacío y flujómetros de oxígeno, ya que un paciente que entra con un cuadro respiratorio en cualquier momento puede necesitar oxígeno y si no se cuenta con el equipamiento no se le va a poder suministrar ese oxígeno.

“Hoy día solo contamos con 5 flujómetros de oxígeno y nosotros le decimos a las autoridades que necesitamos que se compren que se traigan aquí 15 más para tener 20 y ¿Cómo piensan abrir otra sala si acá vamos a tener otra sala incompleta y no hay personal de enfermería para asistirle a esos usuarios?. En Clínicas no se da la contratación de recursos humanos como en el MSPBS para poder hacer frente a la situación” lamentó la profesional.

La entrevistada explicó que en otras salas hay más insumos pero se usan para los pacientes de las mismas. Dijo que en la sala de contingencia de COVID9 sólo existen 5 flujómetros de oxígeno para toda la población.

“Nosotros lo que pedimos es mínimamente las condiciones para poder trabajar en forma segura para el personal de enfermería, ahora el personal de enfermería es un recurso muy valioso. Primero tenemos que cuidarle porque si no le cuidamos ¿Quien le va a cuidar a la ciudadanía?” subrayó.

Manifestó que el sector de blanco se está capacitando “a full” y que todo lo hacen por la plataforma ZOOM, con profesionales agendados en todos los horarios. En este momento las capacitaciones trascurren en cuanto a la vestimenta: vertirse y desvertirse con los trajes de bioseguridad, “porque al desvertirse es en donde uno tiene más riesgo”, aseveró.

“Hay baja provisión de insumos se tiene que incrementar la cantidad de insumos porque es muy baja todavía. Necesitamos más provisión de guante para todos los servicios porque hoy cualquier paciente que ingresa puede ser COVID19 entonces hoy con la circulación comunitaria tenemos que estar preparados para recibirle a cualquiera previendo eso” dijo.

En el Hospital de Clínicas están trabajando alrededor de 1100 enfermeros en las diferentes áreas y alrededor de 70 enfermeros cubriendo todo el área de contingencia. Sin olvidar que hace poco varios profesionales de blanco contrajeron el virus y están en aislamiento en sus casas.