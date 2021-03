Ucetrama emitió un comunicado a la opinión pública donde rechazan que exista una regulada del servicio como mecanismo de presión en tiempo de pandemia.

“Lo que lastimosamente se puede ver en las calles es una caída del servicio como consecuencia de una negligente administración de la pandemia y su efecto directamente relacionado al transporte público en general”, menciona parte de la nota.

Sostiene que el sector se encuentra acorralado en razón a que debe seguir prestando un servicio esencial garantizado por la Constitución Nacional hasta con connotaciones penales si no lo llegara a hacer. Por otro lado, ya no tienen manera de seguir prestando el mismo, en condiciones exigidas con las mismas connotaciones si no se cumple.

Solicita al Viceministerio de Transporte que se manifieste con sinceridad sobre la situación del transporte, especialmente porque es el ‘capitán’ de este barco. En consecuencia, a la responsabilidad que se le ha otorgado y si el mismo no clarifica la situación de la misma no mejorará.

En tal sentido, pide buscar una solución a fondo y urgente. Además, ven con buenos ojos las acciones judiciales que se estarían planteando, y que ellos mismos accionarán a fin que se aclare la verdad y que el o los responsables asuman las consecuencias.

Pide también que no se permita que caiga el billetaje electrónico como herramienta de transparencia, que las empresas de transporte dejen de ser intermediarias en el cobro de subsidio y se asigne al usuario por cada utilización del servicio.

Por último, recomiendan que el Consejo de Tarifa se reúna urgentemente y se tomen las medidas a fin de paliar la situación.