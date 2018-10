El “morocho republicano”, como se lo conoce el dirigente partidario, mencionó a la 970 AM que la base colorada está gestionando silenciosamente la traída de los restos del exmandatario paraguayo que están en Brasil, porque es “un acto de justicia”, de acuerdo a sus palabras.

“Estamos avanzados, la fecha no podemos precisar, este año o en los primeros días del siguiente año (se podría concretar). Oho porâ hína, oúta (se encamina bien, va a venir)”, indicó. Para el 3 de noviembre no lo podrán traer, según manifestó.

No obstante, el entrevistado recalcó que la iniciativa no fue acercada a la familia del extinto dictador y resaltó que recién en la fase final se contactarán con la misma. “Se supone que tienen que estar interesados, pero ellos nunca estuvieron en contacto con nosotros. Uno pues no elige a los parientes. La señora Graciela es la única hija que sigue con vida, pero por su edad no le queremos molestar”, explicó.

Esquivel indicó que esta propuesta no posee connotación política y que el Gobierno no está involucrado. “El gobierno de Marito (Abdo Benítez) no tiene nada que ver. Nadie a nivel del Gobierno está en esto”, dijo y prefirió no dar a conocer quiénes integran el grupo que gestiona la repatriación.

Lo que sí anunció fue que están organizando el recibimiento en Ciudad del Este y en cada una de las ciudades durante su trayecto vía terrestre hasta la capital del país. “La idea es que en cada pueblo se lo rinda homenaje. Hay un gran fervor en la ciudadanía para recibir a quien fue el actor del nuevo Paraguay”, dijo.

Este mismo intento se había registrado en el 2012, cuando el entonces senador Alfredo Goli Stroessner propuso la repatriación, pero luego de muchas críticas no prosperó.