Complicidad o simple cobardía, el abogado Prieto mostró una “sinceridad” a prueba de “todo”, cuando admitió su temor a abandonar a su suerte a un criminal, en medio del proceso que se le sigue.

“Marcelo no es cualquier cliente, y no se lo puede abandonar así nomás, incluso por mi propia seguridad y la de mi familia”, declaró Prieto a radio UNO AM.

En otra incursión radial, el representante legal del delincuente brasileño, se pegó el lujo de manifestar que su cliente no quería salir del Paraguay, porque en Brasil no rige el mayor respeto por los derechos humanos de presos.

“Marcelo no quiere ir a Brasil por el poco respeto de los Derechos Humanos que hay en las cárceles de este país”. disparó el leguleyo, en una conversación con la radio 970 AM,

“Nosotros no estamos defendiendo delincuentes de cuello banco, somos conscientes de los peligros”, concluyó.

En círculos de la investigación del asesinato de la joven Lidia Meza, no descartan que el abogado Prieto pudo haber dado a Piloto la “maña legal” para zafar de la extradición, a través del macabro crimen.

Profesionales del foro manifestaron que el Colegio de Abogados del Paraguay, debería intervenir ante las declaraciones de Prieto, ya que revelan preceptos contrarios de lo que se defiende en la organización.