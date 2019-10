El director de Pensiones No Contributivas, Juan Ángel Álvarez, manifestó a la Radio Universo 970 AM comentó que actualmente hay 404 personas que reciben pensiones graciables y se destinan en promedio US$ 1.000.000 por año.

Según datos del Ministerio de Hacienda, 373 personas recibían pensiones en 2005 y el monto destinado era de US$ 382.175, mientras que al cierre del tercer trimestre del 2019, el total asciende a US$ 746.712 para 404 personas.

La Ley N° 4.027/2010 dicta que los requisitos que deben reunir las personas para que se acojan a este beneficio son: ser paraguayos naturales o naturalizados, con residencia mínima continuada en el país de 40 años y que no puedan generar ingresos necesarios para una vida digna. Además, deben tener 60 años de edad cumplidos como mínimo y haber prestado servicios significativos para el país.

Por otro lado, no pueden contar con seguro social activo ni tener deudas con el Estado o recibir algún tipo de remuneración o pensión.