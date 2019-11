La violencia de género va en escalada y se inicia con un maltrato verbal, psicológico, luego viene un empujón, le sigue un golpe y puede o no terminar en feminicidio que es la violencia más fuerte e irreparable.

Toda la historia que se crea alrededor de un caso de feminicidio busca, por lo general, culpabilizar a la víctima y se refuerza la justificación atribuyendo el hecho a los celos, la infidelidad, al consumo de drogas y alcohol o el comportamiento de la mujer y estas no son la causa, afirma Lourdes Ostertag, psicóloga clínica especialista en Violencia de Género.

“Los factores externos son las cosas que nos pasan y este dicho ‘no importa lo que te pase sino qué haces con lo que te pasa’ tiene algo de cierto porque a todos nos pasa lo que a un feminicida como tener problemas en el trabajo, en la familia, sentir celos de la pareja o mismo el consumo de drogas pero qué hago con eso varía de persona a persona y el maltratador es una persona básicamente insegura con una baja autoestima y una intolerancia a la frustración y la mayoría de los casos vienen con un historial de maltrato y violencia en el hogar”, señala la profesional.

En 15 años de escuchar los relatos reales de mujeres víctimas la inseguridad es el foco, ese hombre que mensajea o llama 80 veces al día, y que una debe decir dónde está, con quién habla, qué piensa y qué hace es porque este nunca considerará que su pareja es una mujer madura, mayor de edad y que tiene todo el derecho de tomar sus decisiones porque la considera de su propiedad y la coloca en una situación de subordinación.

El primer paso del maltratador es aislar a su víctima de su familia con el argumento de que la quieren separar de él, luego apunta a la “amiga puta”, al “amigo que quiere algo más” y cuanto más inseguro esté irá más lejos.

“Él decide si ella trabaja, si estudia, si visita a sus familiares y ella ruega por visitar a su madre porque si la mujer tiene contacto y un círculo que la proteja y la arrope más fácilmente podrá salir de esa situación que una que está sola”, indica.

Por qué una mujer permanece con el maltratador

La permanencia de la víctima con el agresor, el no denunciarlo “a tiempo” por lo general son posiciones que se asumen y la culpabilizan del punto al que llegó.

Los motivos son multicausales y no solo uno, explica Ostertag y no de ellos también es el miedo que las paraliza, el estar amenazada de muerte, del peligro que corre la vida de sus hijos, sus padres, el temor de que cumpla con la amenaza de quemar la casa forma parte del ciclo de violencia que inicia el maltratador con la víctima y culpabilizarla es una posición muy básica, opina la profesional.

Luego continúa el ciclo maltratándola, se arrepiente, ruega, llora, promete cambios, van juntos a la iglesia, buscan ayuda espiritual y él asegura que irá a terapia. La mujer se queda y la luna de miel puede durar una semana o seis meses y luego todo se repite.

“Esa es la trampa mortal porque en ese ciclo de violencia la mujer cree que él va a cambiar y el cambio no se da sin ayuda, eso está comprobado y el miedo también se da porque si lo deja, lo denuncia, no hay garantía de que deje de hostigarla porque la persigue, va preso, se le suelta y no hay seguridad para ella y no termina la violencia”, agrega la profesional.

Destaca que siempre el camino es la denuncia pero la falta de políticas públicas y existe la necesidad de más gente preparada y experta para trabajar con estos temas, pese a que Paraguay tiene todos los protocolos firmados contra la violencia y se cuenta con la Ley 5777 de protección integral se debe trabajar con el agresor.

La violencia de género es un problema del hombre, no de la mujer y mientras no se trabaje con ellos nunca se podrá erradicar. La profesional recomienda hacer la denuncia y que la mujer reciba contención pero no esperar que el agresor cambie o busque ayuda tan fácilmente porque buscar ayuda implica la pérdida de los privilegios que este tiene.

Las nuevas masculinidades: sentir y asumir roles

El cambio hay que enfocar en los hombres, no cambian sin ayuda y la responsabilidad de la violencia que ejercen es de ellos y es la socialización machista que se da a los varones lo que les adjudica el poder y los privilegios que no quieren perder.

“Por ejemplo, el hacer lo que quieren como ir al fútbol con sus amigos y volver a las 3 de la mañana borracho, el poner los cuernos impunemente porque es hombre y necesita y no puede aguantarse, ellos no se embarazan y no están pensando en abortar, nacieron con privilegios en bandeja y no los quieren perder”, explica.

El foco en la terapia es la reeducación de un nuevo hombre a través de las nuevas masculinidades que le enseñan que puede llorar, enternecerse, ser cariñoso, atento, amable, que puede cuidar de los hijos, que los puede llevar al médico además de turnarse con la pareja con las responsabilidades y tareas de la casa.

“Es perder el miedo de ser menos hombre por asumir roles que históricamente correspondían a la mujer como la crianza, el cuidado, la casa y que no sea todo estructurado porque la educación machista es la base estructural de la violencia de género que hace que él se crea dueño de la mujer, que piense que es suya y puede hacer con ella lo que quiera y esto lastimosamente se replica en las músicas, en la literatura romántica, en las novelas, en todos lados”, reflexiona la profesional.

Reeducar para el cambio

El cambio definitivo como sociedad se podrá dar, según la proyección mundial allá por el 2100, con la implementación de políticas públicas de educación desde la infancia con la que niños y niñas aprendan desde pequeños que son iguales, que tienen los mismos derechos y obligaciones, que si el nene juega con una muñeca y la nena con un autito y si el varón cambia pañales y la mujer maneja no tiene nada de malo.

“Mientras, ya puedo poner mi grano de arena desde el hogar inculcándole a los hijos la idea de igualdad porque mientras no haya igualdad seguirá habiendo violencia porque esta se ejerce desde el poder que se le adjudica al hombre a través de la sociedad machista y patriarcal”, afirma.

El mandato de masculinidad es el que dice que el hombre tiene que ser fuerte y valiente y eso frustra y a la mujer el mandato le dice que deben que ser suaves, amables y comprensivas y además erigirse en el “pilar del hogar” y esto fue reforzado a lo largo de la historia por las religiones que tienen una fuerte influencia en el Estado y se mantiene fuerte en el sistema.

“El pilar es lo que sostiene todo la estructura y todo el peso, entonces por qué no pueden ser los dos (hombre y mujer) los pilares y sostener todo juntos””, agrega Ostertag.

“Sin vos no puedo vivir”

El no poder continuar viviendo es la idea de los feminicidas suicidas cuando finalmente mata a su objeto de obsesión y adoración y a quien supuestamente le tenía como quería. Una vez que dimensiona lo que hizo entra en desesperación y se mata.

“No es que se suicida porque está deprimido sino porque entra en desesperación y esto lo lleva al extremo, no es la culpa ni el arrepentimiento ni el miedo a las consecuencias con la justicia”, agrega.

Cuestiona además que en este nuevo caso de feminicidio de Mayra Thalía González y que derivó en el suicidio del feminicida Aldo Ariel López, es a la víctima a quien responsabilizan del desenlace, tanto en redes sociales, la gente y la sociedad misma.

“Esta víctima tiene signos de estrangulación y golpes físicos, hemorragia cerebral y la sociedad y es el machismo el que llevó a la muerte de ambos”, afirma.

Según una estadística compartida en redes por la periodista Fátima Rodríguez, el 25% de los autores de feminicidios intentan suicidarse posteriormente al hecho. En 2017, de los 53 casos, 13 intentaron suicidarse, 10 lograron autoeliminarse, mientras que 3 sobrevivieron y terminaron detenidos.