“No doy la cara porque quiere vivir el tiempo que me queda, tranquila con mis hijos y mis nietos”, afirmó en contacto con Monumental, una de las tantas víctimas de abuso sexual durante el régimen stronista. Ella era una de las niñas secuestradas durante su infancia y llevada a una mansión donde eran sometidas sexualmente por los leales al dictador.

Corría el año 1979 cuando todo empezó, recuerda María (nombre ficticio). Una mujer, la madre de Pastor Coronel llegó hasta su vivienda donde su madre realizaba trabajos de payé, la vio, habló con la madre y se la llevó a la casa del Teniente Coronel Perrier.

La niña con sus 12 años vivió así por otros 6 años para luego escaparse, huir, casarse e ir a vivir a España. “No estoy bien de salud, tengo problemas de los nervios, duele volver a recordar”, añade la mujer que recuerda rostros, nombres y lugares.

“Esto no se supera, se sobrevive y se arrastra, se cuela en mi día a día”,afirma María y destaca que tras el horror puedo tener dos hijos, luego de siete pérdidas y tiene nietas a las que mira y no puede imaginarse que nada parecido les ocurra porque es capaz de arriesgar sus vida por ellas.

“Nos llevaban en una casa grande y estábamos todas juntas en dos piecitas, nada de comodidades, éramos niñas, teníamos que ser obedientes”, recuerda.

El promedio de edad de las niñas era de 12 a 13 años, la más jovencita que llegó alguna vez tenía 11 años. María señala que Alfredo Stroessner llegaba cada tanto a la casa, almorzaba y se retiraba, no era el lugar donde escogía a las niñas.

“En Itá Enramada sí, llegué a ver a cuatro niños de unos 12 años, las bañaban y se iba el presidente, no a todas juntas, fue en distintos momentos. Se les alzaba en lanchas y un Mujica era el encargado de llevarlas, era una constante, no podíamos salir mucho tiempo al patio”, afirmó.

Su experiencia con el dictador fue de una sola vez, nunca más. “Hubo una elección de reina y en la mesa donde estaba con mi madre, apareció una señora coqueta, impresionantemente vestida de nombre Coca, era jefa de la parte de Caballeros del Segundo Piso de La Riojana”, detalla.

Se acercó, las llevó a su casa y al día siguiente pasó a buscarla. “Cuando me estaba bañando me pasó un líquido con el que tenía que lavarme la vagina para que dé la sensación de que era virgen. De camino me decía cómo debía comportarme, que hable lo necesario nada más, y que haga todo lo que el señor me pida. Nos bajamos cerca del Panteón y subimos a un auto negro totalmente polarizado, llegamos y primero hablamos un rato con el presidente, me dijo que me haría trabajar”, recuerda.

María lamenta que ella creció creyendo que así era la vida, que era su obligación vivir así. “Me mataron todo lo que tenía, no tenía otra cosa en la cabeza, hasta que una va tomando razón y ve el mundo y va conociendo las cosas. Me enamoré del que sería mi esposo y huí, me fui y gracias a Dios no volví”, señala la mujer.

“Creo que hasta mis sentimientos mataron porque no amé, no sentí amor, fue más bien una tabla de salvación. Esto no tiene que volver a suceder no se puede matar una inocente tan pronto. Siempre fui muerta en vida y cuando pude contarle a mis hijos me pareció que me liberé algo, estoy tratando de liberarme y ojalá le sirva a la gente y gracias a Dios hoy podemos hablar y que nunca más una niña tenga que guardar un secreto tan grande que la está matando. No sé de dónde saqué fuerzas”, puntualizó.

Pidió más amor y en su reflexión sobre la vida destacó que no todo es lo material, que el cariño y el amor hacen mucha falta, que ella creció sin ellos y hoy tiene la posibilidad de dárselos a sus hijos y nietos.