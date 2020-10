Gail Gina González, encargada de despacho del Indert, comentó al programa Tempranísimo, radio Universo 970 AM, que tiene 25 años de servicio y que aprecia mucho su institución, por lo que trabajará honradamente tras los nuevos escándalos detectados por pedidos de coimas de las altas autoridades.

Reconoció que el puesto es un cargo político más allá de lo técnico, pero que lo ideal que sea que se den ambas cualidades. “Todos militamos dentro de un partido político, en la época de Fernando Lugo, todos eran de su partido político. No podemos divorciarnos de eso. Yo no crucé palabra con (Rodolfo) Friedmann, no lo conozco personalmente. Yo no estoy puesta por él, no soy su ahijada. No soy del equipo de Friedmann. Tengo mi equipo del diputado Juancho Acosta (Colorado Añetete), en el Amambay. Por el momento estoy alejada de la política”, refirió.

González lamentó que siempre que saltan estas irregularidades se sindica como responsable al funcionario del Indert en su conjunto, siendo que muchas veces son personas externas de la institución que caen allí y hacen la matufiada. “Internamente evidentemente que tenemos que investigar y esclarecer las cosas. Voy a tomar las determinaciones que correspondan. Vamos a trabajar sobre los informes y diagnósticos. Yo también me veo afectada cuando dicen los funcionarios (son corruptos), muchas veces no son los funcionarios de la casa y de carrera”, lanzó.

En ese sentido, la encargada del Indert prometió definir hoy una investigación interna tras haber pedido varios informes de resoluciones, especialmente las que se dieron en el Chaco, sitio sindicado como el punto principal de los negociados de tierras. “El Chaco no puede funcionar como un Indert paralelo. La única diferencia es que las adjudicaciones de tierras son más grandes. No va a ser fácil pero coraje no me faltará, conozco la institución y a mis compañeros”, puntualizó.