El doctor Fernando Galeano, presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología, afirmó que la infección simultánea de influenza y covid-19 (conocida como flurona) no sería más grave.

En entrevista con radio Monumental, el doctor Fernando Galeano dijo que no corresponde nombrar como Flurona a la infección simultánea de influenza y covid-19. “Ponerle nombre a una coinfección no sé si es muy feliz realmente, en realidad es una coinfección, cuando dos virus coexisten en una persona, infectando, uno en mayor medida que otro quizá”, indicó.

El experto aclaró que la coinfección no es algo nuevo y ya se vieron innumerables casos de coinfección de enfermedades antes de la pandemia.

Sobre la peligrosidad de esta coinfección, el entrevistado señaló que los datos disponibles apuntan a que la infección simultánea no representa necesariamente cuadros más graves. “Aparentemente no hacen efecto sumatorio, no es más grave que combinando los dos virus se potencien”, dijo pero también aclarando que aún pocos casos fueron estudiados.

Paraguay ya reportó los primeros casos de esta infección a la cual popularmente se conoce como "flurona", al combinar la influenza y el Covid-19.