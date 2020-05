Padres piden descuento en las cuotas, pero escuela no responde los reclamos

Los padres de los alumnos de la Escuela Básica 4892 Parroquial Subv. Caacupemí- Asunción solicitaron a las autoridades educativas la disminución de la cuota porque no están dadas las condiciones pedagógicas para el desarrollo de clases virtuales, no se desarrolla ni siquiera la mitad de las materias exigidas para el año escolar y los docentes no cumplen con la asistencia exigida.