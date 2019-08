El fiscal Marcelo Pecci confirmó que la exposición escrita presentada por el ingeniero Pedro Ferreira incluye un segundo número telefónico del joven José Rodríguez, además del que ya se conoce. "Ayer presenté más datos nuevos a la Fiscalía. Espero que apuren los cruces se llamada", escribió Ferreira en su cuenta de Facebook.

“Estamos pidiendo informes de los datos de perfil de esa línea y los datos técnicos que nos permitan avanzar”, dijo Pecci en entrevista con la 730 AM y adelantó que en base a los resultados analizará volver a convocar a Joselo.

En cuanto al vicepresidente Hugo Velázquez, Pecci reconoció que también figura entre las personas que en algún momento tendrán que ser llamadas a declarar, ya que Ferreira también lo menciona a él en su declaración.

“Ferreira señala que estando entre cuatro personas, Velázquez le nomina a Rodríguez como su representante para intervenir en la negociación de venta de energía al mercado brasileño”, reveló el fiscal.

No obstante aclaró que como investigador, su premisa es no creerle nadie hasta no contar con elementos que le permitan demostrar ese realidad, pues los tres convocados hasta ahora difieren en sus exposiciones.