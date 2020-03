La cobertura policial que tuvo la llegada de Ronaldinho se dio a pedido de la encargada de la fundación Fraternidad Angelical, según confirmó el comandante de la Policía Nacional, Francisco Resquín.

“Por ser una persona importante internacionalmente se le brindó seguridad, no hicimos esa investigación, es un error nuestro en ese momento no haber verificado”, admitió Resquín en entrevista con la 730 AM.

En cuanto a las cédulas paraguayas presentadas por Ronaldinho y su hermano, explicó que se podía notar a simple vista que el documento era falso.

Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho) y su hermano Roberto de Assis Moreira deben declarar esta mañana en la sede de Crimen Organizado.

El Departamento de Identificaciones avisó a la Dirección de Migraciones que los documentos presentados por Ronaldinho y su hermano son adulterados, pero aun así las autoridades permitieron el paso.