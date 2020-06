Investigación de La Nación

Según el militar, el Centro Financiero Nº 1 de la Fuerza Aérea presentó un recurso de reconsideración ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que había ordenado retrotraer el proceso al momento de la evaluación de las ofertas. Sin embargo, en una entrevista con Universo 970 AM, Paredes González dio como un hecho que la adjudicación del contrato por G. 2.799.000.000 será nuevamente a la firma Aeropartes SA, en el marco de la licitación “Servicio de inspección de 12 años, aplicación de boletín y reparación de componentes mayores del helicóptero UH-50 esquilo AS/350B series, por vencimiento de calendario y condición”, porque esta “es la única” que cumple con los requisitos exigidos en el pliego.

El Gral. Paredes cuestionó las publicaciones periodísticas sobre el tema señalando que todas están orientadas a tergiversar la información y empañar la licitación para evitar que la Fuerza Aérea se haga de aeronaves en vuelo. En la entrevista radial explicó que se respetó lo dispuesto por Contrataciones Públicas en su resolución por la cual se ordenaba retrotraer el proceso al momento de la evaluación y que en dicha etapa se encuentra actualmente. Al mismo tiempo, el Centro Financiero dispuso la cancelación de cualquier trabajo que se esté realizando hasta este momento y eso ocurrió el 18 de mayo pasado, por lo que el personal que estaba trabajando paralizó sus actividades a las resultas del recurso de consideración. “Hicimos una conferencia de prensa y pusimos a disposición todas las documentaciones del proceso que también están a disposición del público en general. Es un trabajo muy técnico de instrucción mayor que requiere de certificaciones, para que el personal que va a hacer el trabajo pueda realizar el trabajo correspondiente”, señaló al justificar el procedimiento del llamado.

Sin embargo, contradiciendo toda lógica, el comandante se adelantó en señalar que la decisión del Comité de Evaluación no puede variar, puesto que la firma Aeropartes SA es la única con capacidad para llevar a cabo la misión que es la reparación de componentes y servicios de mantenimiento, por contar con personal certificado. “La DNCP pide que se aclare y vaya nuevamente a la etapa de evaluación, para que finalmente el Comité de Evaluación pueda expedirse. La protesta vino de una de las empresas que recurrió y analizamos las documentaciones presentadas y se verifica claramente que la única que está habilitada es la empresa Cruzeiro. Helitáctica no está habilitada para este tipo de trabajo, es como hacerle tocar un Mercedes último modelo a gente especializada en un escarabajo”, ironizó el comandante, con lo cual prácticamente da como un hecho la cuestionada adjudicación.

Explicó que el Comité de Evaluación se está reuniendo en este momento y se van a analizar una a una las recomendaciones. “Estamos seguros, en base a los documentos, que la decisión coincide con todos los requisitos exigidos y a raíz de esos análisis se desestima¬ron las otras ofertas, por lo que va a ser el mismo resultado”, apuntó el militar.

DEFIENDE DECISIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

Cuando se le apuntó cómo el comité podría contradecir lo expresado por el propio comandante, insistió en que el Centro Financiero N° 1 es el que se está reuniendo y va a expedirse. “Acá nosotros tenemos que tener en cuenta la seguridad de vuelo. Nosotros no podemos poner en riesgo a nuestra gente que va a estar volando. Estas aeronaves van a estar volando nuestros pilotos y yo no les voy a exponer a una aeronave que va a ser tocada por una empresa que no está autorizada para hacerlo”, insistió.

Uno de los cuestionamientos hechos a la Fuerza Aérea fue el porqué se adjudicó a una empresa de maletín el millonario trabajo, a lo que respondieron que a ellos no les consta que eso sea así.

Los comandados por el general Paredes González no se tomaron el tiempo para verificar si la empresa ganadora existía en realidad. La empresa Aeropartes SA es representada por Fernando José Franco Olave. La firma declara estar domiciliada sobre la ruta internacional camino al aeropuerto Silvio Pettirossi, en la ciudad de Luque. En el lugar no aparece ninguna empresa con esa denominación. El número telefónico que agregan en el contrato con terminación 598 tampoco figura como activo a nombre de la empresa en Copaco.

Ante la consulta hecha a la Fuerza Aérea del porqué ante el hallazgo de irregularidades de parte de Contrataciones Públicas, de la Contraloría General de la República y del mismo Ministerio Público se hizo caso omiso a todo y se ratificaron enteramente su evaluación, la respuesta fue que: El hecho de haberse presentado una denuncia no cambia en absoluto el contenido de los documentos presentados en las ofertas, todo lo presentado fue objeto de evaluación.