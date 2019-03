El presidente Mario Abdo Benítez evitó hablar de una condonación de deudas y se limitó a decir que está abierto al diálogo con los campesinos. No obstante aclaró que ni en 5 años podrá solucionar los problemas históricos de este sector y que no puede recibir a todos los que le piden audiencia.

“Estamos abiertos a dialogar pero ni en cuatro años y medio que nos quedan no vamos a solucionar los problemas históricos, entonces quiero ser un presidente serio y llegar a un acuerdo con ellos y cumplir mi palabra”, afirmó el jefe de Estado en charla con los medios.

Indicó que la propuesta para el sector campesino es el diálogo y la construcción de un itinerario en base a compromisos que se puedan alcanzar en el plazo de un año, para posteriormente fijar nuevas metas el próximo año.

Según Abdo Benítez, la mayoría de los grupos campesinos decidió no venir hoy y solo llegaron “una o dos” de las más de 30 que hay, pues el resto entendió que hay una enorme apertura para conversar en base a gestiones e inversiones que puedan hacerse.

En cuanto a los ceramistas, Abdo señaló que a partir del inicio de esta administración se estableció un cambio en el pliego de bases y condiciones para que las viviendas encaradas por el Ministerio de Urbanismo sean construidas con productos nacionales, a diferencia de antes, cuando las casas tenían un porcentaje de productos prefabricados e importados.

“Yo no puedo estar recibiéndole a todos los que me piden audiencia, ellos (los ceramistas) hablaron con el ministro de la Senavitat y con quienes están llevando adelante esta política pública, yo me encargué de que les reciban”, expresó Abdo Benítez con un tono un tanto nervioso.