Angélica Bedoya, propietaria de una santería y un hotel ubicado en inmediaciones de la Basílica de Caacupé, lamentó en entrevista con la radio 800 AM que justamente en el momento que más ventas suelen registrar se implementará una restricción en la Villa Serrana sin siquiera sentarse a dialogar con los afectados.

“A nosotros no nos tuvieron en cuenta jamás, somos simples frentistas y nada más. Ni siquiera una notita nos dejaron para avisarnos de las medidas que se toman. No les cuesta llamar, porque bien que para cobrar los impuestos o cuentas, te llaman enseguida, no les importa un pepino”, arremetió la comerciante.

La afectada señaló que tan solo en una cuadra al costado de la iglesia están instaladas nueve santerías (entre ellas la suya), un hotel y un copetín. En la zona además están las chiperas, tiendas de ropas, panadería y supermercado.

“Nosotros estamos solos acá, no nos acompañan. Este año comenzamos con muchos problemas, cada año el Hotel que tengo estaba siempre lleno pero este año lastimosamente ya no. La gente que reservó y pagó, a ellos le tenemos que devolver aunque sea la mitad”, puntualizó.

Ayer, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, anunció que se implementará una serie de medidas en la ciudad de Caacupé incluso antes de la fiesta mariana, tal como el cierre de los comercios ubicados en inmediaciones de la Basílica.