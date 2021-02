Durante el programa Fuego Cruzado emitido por el canal GEN, el especialista fue abordado sobre todo lo concerniente al operativo de retorno gradual a clases presenciales impulsado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Respecto a ello, recordó que del total de instituciones educativas del sector público a nivel país alrededor de 5.500 no están en las suficientes condiciones para el reinicio de clases presenciales debido a los problemas de infraestructura y recursos.

Asimismo, señaló que si se tiene en cuenta el porcentaje de casos positivos de COVID-19 por testeados diarios y el número de infectados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días considerados por los CDC de Estados Unidos, Paraguay se encuentra con un “riesgo moderado”.

El reinicio de clases presenciales depende mucho de si las instituciones educativas están adaptadas a las medidas sanitarias requeridas para prevenir contagios, como el buen uso de tapabocas, el respeto al distanciamiento físico, el lavado de manos con agua y jabón para docentes y estudiantes, así como la conformación de burbujas sociales y un horario escalonado de entrada y salida, afirmó.

“El niño no es el problema, puede ser infectado por el virus pero no afectado de forma severa”, sostuvo Balmelli, haciendo énfasis en que los más pequeños no representan demasiado riesgo para la diseminación del coronavirus ya que tienen un menor número de receptores y una inmunidad natural mucho más fortalecida que la de un adulto mayor o un anciano.

Sobre este punto, mencionó que la posibilidad de transmisión del virus de un niño a un adulto es más baja si se considera el mismo escenario pero de adulto a adulto.

El infectólogo indicó que los niños son fácilmente manejables desde el punto de vista disciplinario, por lo que se les pueden enseñar prácticas de higiene que forman parte de las medidas sanitarias para que luego las vayan adquiriendo como hábitos.

Al referirse sobre el potencial de contagio dentro de un hogar, dijo que Paraguay tiene una coyuntura social muy diferente a la de los países del primer mundo, dado que hay un “convenio intergeneracional dentro de los hogares” al convivir los abuelos, sus hijos y los nietos en una misma vivienda compartida.

“La educación y los protocolos tienen que iniciar desde que el niño va para ir a la escuela hasta su vuelta”, puntualizó. De igual forma, aconsejó que el menor que regresa de tener clases pueda ser aseado antes de entrar en contacto con el núcleo familiar. Para este tipo de escenario, considera que lo ideal es que la ropa del niño sea separada y diferenciada de las demás.

“Estamos en un riesgo moderado y dependerá mucho del comportamiento de las autoridades que tengan que estar supervisando el cumplimiento de las medidas sanitarias de niños y docentes, poner toda la voluntad del mundo para que esto salga adelante”, expresó Balmelli.

A su criterio, si se pone entre los indicadores para el inicio de clases presenciales la inmunización masiva y el hecho de lograr la inmunidad de rebaño, recién estarían empezando en el año 2023. Por ello, no ve con malos ojos que se impulse este plan, siempre y cuando se cumplan con los protocolos establecidos.

Respecto a la perspectiva de vacunación contra el COVID-19, Balmelli admitió que la demanda es mucho mayor que la oferta, siendo un panorama negativo para la obtención pronta de las dosis para nuestro país. “Realmente ni ellos saben cuándo va a llegar la vacuna”, acotó.

El médico sostuvo que realmente se necesitan 6 millones de dosis y no 300.000 como promete el Mecanismo COVAX para Paraguay, además de necesitar de una inmunidad de al menos el 70% de la población para hablar de inmunidad comunitaria.

Finalmente, aconsejó al presidente de la República a que pueda conversar con sus pares de otros países que ya consiguieron grandes lotes de vacunas anti COVID como Chile o Argentina, esto con el fin de conseguir que “solidariamente” también contemos con las vacunas.